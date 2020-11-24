Сергей Цивилев прокомментировал ход транспортной реформы в Новокузнецке. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг реформы транспорта в Новокузнецке. Глава региона отметил, что ее старт сопровождался рядом сложностей, которые привели к неудобствам для новокузнечан.

- Эти сложности никто не скрывает, городская администрация и лично глава города с 18 ноября работают над их устранением, - заявил Сергей Цивилев.

Губернатор назвал и причины случившегося.

- Основной поставщик услуг, компания “ПитерАвто”, не смогла обеспечить должную подготовку к переходу на новую транспортную схему и по факту не выполнила часть своих обязательств перед городом, - отметил глава региона, - Руководство компании полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее.

При этом Сергей Цивилев подчеркнул, что в целом Правительство Кузбасса транспортную реформу поддерживает. Именно это реформирование позволит полностью обеспечить жителей Новокузнецка современным общественным транспортом. Все профильные министерства подключены к созданию новой транспортной схемы и оказывают городу всестороннюю поддержку.

С руководством компании “ПитерАвто” были проведены переговоры. В ходе них было принято решение о продлении до 30 ноября бесплатного проезда на маршрутах этого перевозчика. Бесплатный проезд будет действовать для всех жителей Новокузнецка.

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