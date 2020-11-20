Из-за транспортного коллапса в Новокузнецке Сергей Кузнецов отстранил управляющего «Питеравто» Фото: Екатерина РОМАНОВА

Из-за транспортного коллапса, который происходит в последние дни в Новокузнецке, мэр города Сергей Кузнецов отстранил от работы управляющего компании «Питеравто». Транспортная реформа не оправдала ожиданий горожан.

В Новокузнецке ночью на территории ПАТП-4 прошло заседание оперативного штаба по ситуации с транспортной реформой. По итогам заседания управляющий директор перевозчика Роман Юренев отстранен от работы.

- Слабое руководство «Питеравто», нет механиков, нет персонала ответственного, нет грамотных специалистов, - отметил директор МКУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» Евгений Скорых. - По итогам проведенного оперативного штаба директор «Питеравто» в Новокузнецке отстранен от занимаемой должности. Назначен Андрей Опекунов - директор ПАТП-4. С сегодняшнего дня он будет координировать работу для исправления ситуации.

Он добавил, что будет создана автоколонна на базе ПАТП-1, которая будет направлять автобусы по самым отдаленным маршрутам города - это Редаково, Точилино, Абагур Лесной.

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