«Водители вышли не все»: мэр Новокузнецка назвал причины транспортного коллапса в городе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Глава Новокузнецка назвал одной из причин транспортного коллапса, который произошел в Новокузнецке, отсутствие необходимого количества водителей. Кроме этой, есть и другие причины.

Водители, которые на протяжении последних дней работали на новых маршрутах, как раз 18 ноября пошли на отдых, а их сменщики прилетели в город лишь 17 ноября и были не готовы к работе на линиях. Они до сих пор не получили справки на ковид, а значит, не могли выйти на линию, часть не прошла аттестацию, не знает города - некоторые из них только сегодня вместе с пассажирами выехали впервые на маршруты.

- Несколько водителей, которые выезжали в ПАТП-4, были просто потеряны. Они выезжали и вставали возле центра МЧС и искали маршрут по навигатору. Я не снимаю с себя за это ответственность, но это и ответственность «Питеравто», которые сделали упущение в кадровом вопросе. Приедь они на 2-3 дня раньше, объедь город, пройди медкомиссию, они были бы готовы на выход, - рассказал Сергей Кузнецов.

Еще одна причина - возникшая неисправность в системе навигации и оплаты. Впрочем, неработающие валидаторы «подарили» горожанам день бесплатного проезда в новых автобусах. В остальном транспорте горожане платили как обычно.

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