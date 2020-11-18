Опоздали на работу: в Новокузнецке началась транспортная реформа. ФОТО: кадр видео vk.com,"Инцидент Кузбасс"

В Новокузнецке с утра 18 ноября началась транспортная реформа. Вместо «пазиков» на маршруты вышли новые автобусы, а сами маршруты изменились.

Новокузнечане недовольны тем, как стартовала транспортная реформа в городе. Придя утром на остановку, многие были возмущены: заявленные ранее новые автобусы приезжали не по расписанию, многим пришлось стоять в ожидании транспорта по 15-30 минут.

«Уехать невозможно! Где обещанные автобусы?!» - пишут новокузнечане в соцсетях.

«Пришлось пропустить один 345-й: он был битком. Я смог влезть только во второй, он от такого количества народу потом сломался. Долго ждал, пока не пришел снова «пазик», 345-й - битком, в него даже не влез и потом только в следующий пробрался кое-как. Вот как это в условиях пандемии?» - рассказывает один из наших читателей свою историю опоздания на работу.

А вот те, кто все-таки дождался новых автобусов, которые следуют по новым маршрутам, отмечают, что проезд там был бесплатным, правда, в салоне было не очень тепло.

Оперативно получить комментарий от городских властей, почему утром пассажиры долго не могли дождаться автобусов, не удалось.

Напомним, транспортная реформа началась в Новокузнецке 18 ноября. В этот день на маршруты вышли 225 новых автобусов, изготовленных специально для Новокузнецка.

- Отмечу, что недопоставка автобусов группой ГАЗ из-за вспышки коронавируса на заводе была оперативно компенсирована «Питеравто» закупкой подобных автобусов у другого производителя, - сообщил ранее замгубернатора Андрей Панов. - На данный момент осталось две основные проблемы, обе уже решаются.

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