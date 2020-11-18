Транспортная реформа:В новокузнецке резко выросли цены на такси Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Из-за транспортного коллапса, который случился в Новокузнецке утром 18 ноября, в городе выросли цены на такси.

Утром 18 ноября в Новокузнецке стартовала транспортная реформа. По каким-то причинам на маршруты вышли не все автобусы, и пассажирам пришлось ждать транспорта по 20-40 минут. Некоторые попытались уехать на работу на такси, однако столкнулись с непредвиденной сложностью.

«Рассказать, как я сегодня вовремя уехала на работу?.. На такси!» - пишет возмущенная горожанка в Инстаграме Сергея Кузнецова.

"Вам еще повезло!" ФОТО: скриншот со страницы в соцсетях Сергея Кузнецова

«Вам еще повезло, нам даже такси не назначили», - грустно комментирует другая.

- Я довольно часто пользуюсь услугами такси, особенно когда с детьми опаздываем в школу. Расстояние небольшое, с двумя детьми получается дешевле и быстрее, чем на автобусе, - рассказала наша подписчица Наталья Полякова. - Утром мне не удалось даже заказать машину! В течение получаса ни одной не было! Пришлось бежать ногами, конечно же, везде опоздали.

Также Наталья Полякова отметила, что те, кому утром удалось вызвать такси, говорили, что ценник был как в новогоднюю ночь. Днем же, когда женщина забирает детей из школы, поездка на такси обычно обходится в 60-70 рублей. Однако в этот день ей пришлось заплатить 84 рубля по повышенному тарифу..

Цены на такси выросли. ФОТО: Наталья Полякова

Напомним, транспортная реформа стартовала в Новокузнецке утром 18 ноября. Стоимость проезда на новых автобусах составляет 20 рублей, для школьников и студентов - 11, а для пенсионеров - 10. Однако утром вовремя добраться на работу удалось далеко не всем горожанам.

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