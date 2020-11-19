Схемы маршрутов изменят после транспортного коллапса в Новокузнецке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые же дни транспортной реформы в Новокузнецке показали недочеты маршрутов. Горожане просят мэра изменить или продлить некоторые из них.

«Продлите маршрут №63, который сейчас вместо №64б на одну остановку. Дети из Редакова теперь вынуждены добираться пешком добираться до школ, пересекая несколько дорог», - с такой просьбой обратились жители Новокузнецка к главе города. Подобные просьбы, касающиеся других маршрутов, высказывали и в многочисленных комментариях в соцсетях Сергея Кузнецова.

- Это мы сделаем, но дайте время разобраться с выпуском и диспетчеризацией, - пообещал Сергей Кузнецов в прямом эфире программы "Утро с мэром". – Маршрутная сеть будет меняться, мы будем все такие моменты учитывать и вносить изменения.

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