Вся система рухнула: Мэр Новокузнецка объяснил транспортный коллапс в городе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объяснил транспортный коллапс, который случился в городе утром 18 ноября.

Прежде, чем говорить о причинах транспортного коллапса, мэр Новокузнецка извинился перед жителями города за причиненные неудобства.

- Я приношу извинения всем нашим горожанам, которые вынуждены были сегодня опоздать на работу, замерзли, не привели детей в школы, детский сад. Извините, что мы доставили вам такие неудобства, - сказал Сергей Кузнецов.

Причин же транспортного коллапса оказалось две. Одна из них - неисправность электронной системы навигации и оплаты проезда. И если вечером 17 ноября система работала хорошо, то потом произошел сбой.

- В три часа утра мы начали давать старт. Поехали первые автобусы, которые давали обратную связь. А потом эта вся система рухнула, - объяснил Сергей Кузнецов. - Первые пять-семь автобусов дали нам надежду на успех, но все остальные 200 автобусов зависли.

Сейчас систему пытаются восстановить и перезапустить - к 19 ноября она должна будет работать отлично.

Вторая причина транспортного коллапса - компания «Питеравто», которая сейчас является основным перевозчиком, не смогла обеспечить автобусы водителями. Некоторые из них лишь сутки назад прибыли в город и не успели пройти стажировку, узнать маршруты и получить справки по отсутствию коронавируса.

- Пока на сегодняшний день автоперевозчик не смог обеспечить в полном объеме выпуск запланированных автобусов на линии, сейчас в Новокузнецке организован штаб под моим управлением для обеспечения выпуска транспорта в полном объеме. Мы совместно с министром транспорта Кузбасса Сергеем Рубаном мониторим ситуацию и находимся на площадке по выпуску автобусов, - отметил Сергей Кузнецов.

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