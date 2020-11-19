Ниже плинтуса: Мэр Новокузнецка оценил реализацию транспортной реформы Фото: Екатерина РОМАНОВА

Старт транспортной реформы в Новокузнецке оказался неудачным: тысячи горожан в первый ее день не смогли вовремя уехать по своим делам. Мэр города дал оценку работе транспортной компании.

Говоря о причинах неудовлетворительной работы перевозчика, Сергей Кузнецов назвал отсутствие необходимого количества единиц транспорта, сбой в работе программного обеспечения и незнание водителями-вахтовиками города.

- Вчера у меня состоялся нелицеприятный разговор с собственником компании и с директором, который здесь. Сегодня я вызываю его. Конечно, если вы мне позволите ему кровь пустить, я это сделаю. Но неизвестно, где я потом буду. Основные проблемы - это провал кадровой работы, провал диспетчеризации и отсутствие инженеров-электронщиков. Поэтому вся идея, которая была вложена в этот проект, она вчера ушла ниже плинтуса, - заявил Сергей Кузнецов в прямом эфире программы «Утро с мэром».

Сергей Кузнецов также извинился перед новокузнечанами за доставленные неудобства и отметил что он, как глава города, несет за это ответственность.

- Если они будут периодически нарушать [условия контракта], я,как заказчик, имею право расторгнуть с ними госконтракт и автоматически включить их в список недобросовестных поставщиков услуг. Но тогда этой компании на рынке больше не будет. Мы станем могильщиками этой компании, мы ее просто похороним здесь, - заявил Сергей Кузнецов, добавив, что за уже допущенные нарушения компания будет оштрафована.

Напомним, ранее министр транспорта Кузбасса сообщил о том, что для исправления ситуации и начала нормальной работы общественного транспорта потребуется два дня.

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