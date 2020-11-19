История повторилась: транспортный коллапс в Новокузнецке продолжается Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о том, как обстоят дела с транспортом на второй день транспортной реформы. Как оказалось, проблемы решены лишь частично.

Первые автобусы, которые должны были выйти на линии, не вышли на маршруты, и горожанам вновь пришлось рано утром стоять на морозе. И если в первый день реформы - 18 ноября - причиной срыва движения назывались неисправность системы, незнание водителями города и отсутствие необходимого количества автобусов, то в четверг, 19 ноября, решающими оказались другие факторы.

- Все водители пришли, вся техника включилась. Несколько автобусов были недозаправлены - были такие уроды, которые заезжали с рейса ночного и не заправили технику газом, - отчитался в прямом эфире программы «Утро с мэром» Сергей Кузнецов. - Сегодня история повторилась. Люди все пришли, получили наряды и поехали настолько быстро и одновременно, что создали на выходе пробку. В итоге эта пробка долго разруливалась, и опять графики сместились на 20 минут. Вчера - на час.

Еще одной проблемой Сергей Кузнецов назвал то, что диспетчеры «Питеравто» - иногородние, и они не понимают важности того или иного маршрута, поэтому не могут оперативно перенаправлять автобусы туда, где те нужны больше всего.

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