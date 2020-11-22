Маршрутная сеть общественного транспорта в Новокузнецке снова меняется
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В Новокузнецке полным ходом идет транспортная реформа. По просьбам горожан некоторые новые автобусные маршруты уже меняются.
Так, новокузнечане, столкнувшись с новыми маршрутами, отметили, что некоторые из них нуждаются в коррекции. К их мнению прислушались, и первые изменения уже вводятся в маршрутную сеть.
- В результате анализа многочисленных обращений, на комиссии по безопасности пассажирских перевозок, принято решение по изменению маршрутной сети. Для улучшения транспортной доступности жителей Заводского района маршрут 25А теперь выделен в отдельный график и будет следовать с 18 квартала до Вокзала, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.
Еще одно изменение коснется маршрута №63 «Вокзал – НДРСУ». Здесь введена остановка «Транспортная».
- К сожалению, продолжаются жалобы по срыву движения 56, 11, 17, 67 маршрутов. В настоящее время они выделены в отдельный диспетчерский контроль и исполнение, - отметили в пресс-службе.
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