В Новокузнецке на линию вышли всего 193 автобуса. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке в субботу, 21 ноября, транспортный коллапс продолжился – на линию вышло всего 193 автобуса. Изначально должно было – около трехсот.

В голоде из-за провала транспортной реформы был создан оперативный штаб, которому предстоит решить немало проблем. Одна из них – количество транспорта на маршрутах. Как сообщил в своем Instagram глава города Сергей Кузнецов, в субботу на дороги города вышло 193 автобуса, а также 45 трамваев и 24 троллеи буса.

«Сегодня компания «Питеравто» ставит на учет еще 22 автобуса, - сообщил мэр. - Это означает, что все они, в понедельник, выи дут на линии города.

Также Сергей Кузнецов добавил, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Ежедневно ведется мониторинг обращении граждан: письменных, поступающих на телефонные линии и социальные сети.

«Напомню, вчера было принято решение о начале работы транспортнои площадки на территории ПАТП-1. Первые 24 единицы техники вышли утром 21 ноября, что позволило ускорить выпуск автобусов и повлиять на устранение части проблемных ситуации », - добавил он.

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