Замгубернатора выехал в Новокузнецк из-за провала транспортной реформы. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Андрей Панов выехал в Новокузнецк из-за провала транспортной реформы. Он озвучил, какие проблемы предстоит решить на сегодняшний день.

«Городской общественный транспорт перешел на новую маршрутную сеть 18 ноября, но пока трудностей больше, чем достижений, - написал Андрей Панов в своем Instagram. - Для того, чтобы нормализовать ситуацию, объединили усилия городские власти и министерство транспорта Кузбасса. Наша общая задача сделать так, чтобы люди не мерзли на остановках и транспорт перестал быть источником раздражения».

Он отметил, что трудности возникли с выходом автобусов на линию, соблюдением графика движения, работой валидаторов.

«Одна из главных проблем, по-прежнему, дефицит кадров, - подчеркнул замгубернатора. - К сожалению, новокузнецкие водители не хотят идти на работу в новое автопредприятие. Приходится набирать вахтовиков из других городов».

Во время визит в город замгубернатора проехал по нескольким маршрутам, пообщался с пассажирами. Люди отмечают, что сильно нарушалось первые два дня расписание, сегодня стало немного лучше, но не на всех маршрутах. Также многим до сих пор непонятные нюансы оплаты проезда, в том числе пересадочный тариф, с новыми маршрутами тоже не все разобрались.

«За все нарушения горадминистрация выставляет претензии к «Питеравто». За дни транспортного коллапса компания не получит ни копейки городских бюджетных средств.

Но главное, конечно, новокузнечане, передвижение которых реформа на данный момент не улучшила. В ближайшее время все исправят», - резюмировал Андрей Панов.

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