Еще один автобус по просьбе новокузнечан меняет схему движения Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке скорректировали еще один автобусный маршрут. Причиной этому стали многочисленные обращения горожан.

- Сегодня, в результате анализа многочисленных обращений, на комиссии по безопасности пассажирских перевозок, принято еще одно решение по изменению маршрутной сети 80 маршрута, - сообщил на своей странице в инстаграме глава города Сергей Кузнецов.

Коррективы в схеме движения автобусного маршрута №80 начнут действовать со вторника, 24 ноября. Автобус будет следовать через Рембыттехнику, Ноградскую, «Нику», затем пройдет по кольцу около «Грандмедики», проедет по проспекту Кузнецкстроевскому, далее по Бардина на вокзал и до остановки «Аптека №103». Обратно автобус будет идти точно в таком же порядке.

Ранее - так же по многочисленным просьбам горожан - изменена схема движения автобусного маршруте №25.

Напомним, транспортная реформа в Новокузнецке стартовала 18 ноября и сразу вызвала негодование горожан. В первый же день из-за не вышедших на линии автобусов многие опоздали на работу. Кроме того, оказалось, что водители не только не ознакомлены с маршрутами, но и попросту не знают город. За ходом реформы в Новокузнецке следят замгубернатора Андрей Панов и Сергей Рубан, министр транспорта и связи региона. Сейчас ситуация понемногу налаживается.

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