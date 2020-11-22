244 автобуса вышли на маршруты Новокузнецка в воскресенье Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автобусов, вышедших на линию, становится больше – об этом сообщил глава Новокузнецка.

Сергей Кузнецов разместил в соцсетях отчет о работе оперативного штаба, который контролирует ход транспортной реформы в Новокузнецке. Так, в воскресенье, 22 ноября, на маршрутах города по графику работали 244 автобуса, 45 трамваев и 24 троллейбуса. А с понедельника на работу выходят 36 новокузнецких водителя. Они ознакомлены с графиком следования своего маршрута.

Одновременно с выходом новых автобусов, происходят и изменения новых маршрутов. Так, в понедельника автобус, следующий по маршруту №25 будет перенаправлен на Вокзал (Бардина – Кирова, поворот на Тольятти, далее по маршруту). 8 графиков пойдут с 18 квартала на Левый берег, 6 – графиков по Кирова, Бардина на Вокзал, через 4 платформу. А со вторника, 24 ноября, изменится маршрутная сеть авторбуса №80.

- Он будет следовать через Рембыттехнику, Ноградскую, Нику, по кольцу около Грандмедики, проспект Кузнецстроевский, Бардина, Вокзал - Аптека №103. Обратное направление – точно в таком же порядке, - сообщил Сергей Кузнецов на своей странице в инстаграм.

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