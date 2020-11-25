В «ПитерАвто» прокомментировали ситуацию с водителями в Новокузнецке

В компании из Санкт-Петербурга «Питеравто» прокомментировали ситуацию с водителями в Новокузнецке. По словам перевозчика, на работу начали принимать местных жителей.

По заявлению «Питеравто», вечером во вторник, 24 ноября, утренний выпуск подвижного состава в городе уже вторые сутки держался на плановом уровне.

«Как только стало понятно, что ситуация с автобусами нормализуется, в «Питеравто» начали обращаться новокузнецкие водители. Сегодня поставлен своеобразный рекорд. За день принято на работу 20 профессионалов, неделю назад еще работавших на маршрутках», - говорится в официальном сообщении компании.

Также отмечается, что в ближайшие дни новые сотрудники выйдут в рейс, что повысит качество работы. В штате компании уже достаточно много водителей-сибиряков.

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