Смог не уйдет: в Кузбассе сохраняются неблагоприятные метеоусловия. ФОТО: Виталий Денисов

На протяжении недели в трех кузбасских городах действует режим неблагоприятных метеоусловий в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса назвали причины происходящего.

Как сообщает министерство, неблагоприятные метеоусловия характерны для Кузбасса зимой – на это влияют как расположение региона в Кузбасской котловине, так и климатические условия.

- На сложившуюся ситуацию действительно влияют и выбросы печного отопления частного сектора, и выбросы автотранспорта и, конечно же, выбросы от промышленных предприятий, - отметили в министерстве.

При наступлении неблагоприятных метеоусловий промпредприятия должны снизить выбросы в атмосферный воздух, в настоящий момент – на 20-40 процентов. Лишь я предприятий по снабжению электрической энергией, газом и паром, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, света и горячей воды, действуют послабления - до 10-20 процентов.

Напомним, режим «черного неба» в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске действует до 30 ноября, 18.00. При этом в ближайшие сутки сохранится морозная погода, слабый - всего 2-7 метров в секунду - ветер, туман, дым и дымка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим черного неба продлили в двух городах Кузбасса до конца ноября

Неблагоприятные метеоусловия по-прежнему остаются в Кузбассе. Из-за этого в трех городах региона вновь продлен режим черного неба. (подробности)

Из-за густого тумана в Кемерове столкнулись две фуры

Вечером в пятницу, 27 ноября, на Кузнецком мосту столкнулись две фуры. Очевидцы утверждают, что ДТП произошло из-за неблагоприятных метеоусловий. (подробности)

Видимость меньше 100 метров: синоптики предупредили кузбассовцев о непогоде

Последняя суббота ноября в Кузбассе будет морозным и дымным днем. Синоптики дали прогноз погоды на 28 ноября. (подробности)