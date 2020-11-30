Новокузнецким водителям пообещали увеличить зарплаты Фото: Екатерина РОМАНОВА

Водители, которые работают в «Питеравто», будут получать больше, чем это анонсировалось ранее. Компания заявила о пересмотре зарплаты в сторону увеличения.

Заработные платы новокузнецких водителей, которые работают на автобусах «Питеравто», вырастут - об этом сообщили в пресс-службе компании. С 1 февраля базовая ставка составит 300 рублей.

- Решение повысить уровень оплаты труда водителей было принято с целью привлечения местных водительских кадров на работу в компанию, а также на основе анализа рынка. Водитель обычного автобуса будет получать от 50 тысяч рублей, а автобуса особо большой вместимости - от 60 тысяч. Повышающий коэффициент за работу на последнем составит еще 25 процентов, таким образом, водитель «гармошки» будет получать 375 рублей в час, - отметили в компании.

Напомним, на сегодняшний день базовая часовая ставка для водителей составляет 271 рубль, однако до 31 января 2021 года действует надбавка в 25 процентов.

Компания «Питеравто» по-прежнему остро нуждается в кадрах: из 700-750 водителей на сегодняшний день в штате около 400 человек.

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