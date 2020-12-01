Кемерово и Новокузнецк стали лидерами по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки два города стали лидерами по числe заболевших коронавирусом. Об этом утром 1 декабря сообщил оперативный штаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 41, Новокузнецк - 40, Междуреченск - 33, Мыски - 13, Белово - 12, Беловский район - восемь, Топкинский муниципальный округ - шесть, Ленинск-Кузнецкий - пять, Березовский и Прокопьевск - по три, по два заболевших - в Калтане, Кемеровском и Юргинском муниципальных округах, по одному - в Киселевске, Новокузнецком и Тяжинском районах, - сообщили в штабе.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели уже 21 123 человека. За минувшие сутки выписаны 211 пациентов, а всего 17 463. Также четверо человек скончались, общее число летальных исходов достигло 381.

Сейчас медицинскую помощь получают 3279 больных коронавирусом.

Под медицинским наблюдением находятся 13 583 человека.

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