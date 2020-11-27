Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе вновь продлен режим повышенной готовности. Связано это с эпидемической обстановкой в регионе.

Так, работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Исключения составляют предприятия с непрерывным циклом работы, строительная, металлургическая, пищевая и перерабатывающая отрасли, сельское хозяйство и организации ЖКХ, медицинские и аптечные организации, угледорбывающие и перерабатывающие, а также нефтегазового цикла и организации, предоставляющие муниципальные и госуслуги.

- все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах;

- официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей;

- работа организаций общественного питания приостанавливается с 23.00 до 06.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лекарства на 15 тысяч рублей больным коронавирусом выдают бесплатно в Кузбассе

Сколько стоит пакет лекарств для лечения коронавируса? Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник. (подробности)

Пожилых кузбассовцев с пневмонией будут обязательно госпитализировать

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник, рассказывая о текущей эпидобстановке в регионе, сообщил о решении обязательно госпитализировать всех заболевших пневмонией людей старше 75 лет. (подробности)

Кемерово лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

В пятницу, 27 ноября, Кемерово лидирует по числу новых заболевших коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб Кузбасса. (подробности)

Три женщины и два мужчины с коронавирусом умерли в Кузбассе за сутки

Еще пять кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. Самому пожилому из них было 94 года. (подробности)

Стало известно, когда решится судьба новогодних корпоративов в Кузбассе

Стало известно, когда в Кузбассе будут решать судьбу новогодних корпоративов с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил представитель регионального Роспотребнадзора. (подробности)

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса. За несколько дней до этого появилась информация, что инфекция в Сибири видоизменилась. (подробности)

Минздрав Кузбасса: Почему число заболевших в сутки не превышает 200 человек

Минздрав Кузбасса рассказал, почему число заболевших коронавирусом за сутки не превышает 200 человек. В ведомстве пояснили, чем вызвана такая статистика.(подробности)

Кто чаще всего болеет коронавирусом в Кузбассе

Во время брифинга, который проходил 26 ноября в Кузбассе, специалисты Роспотребнадзора ответили на вопрос, кто чаще всего болеет коронавирусом.(подробности)