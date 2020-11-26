Минздрав Кузбасса: Почему число заболевших в сутки не превышает 200 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минздрав Кузбасса рассказал, почему число заболевших коронавирусом за сутки не превышает 200 человек. В ведомстве пояснили, чем вызвана такая статистика.

В Кузбассе 26 ноября прошел брифинг по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. Экспертов попросили прояснить, связано ли число выявленных случаев коронавируса в регионе с тем, что просто лаборатории не могут провести большее количество тестов. Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина объяснила ситуацию.

-У нас делается более 4 000 исследований только ПЦР-диагностики в сутки. Поэтому количество заболевших в пределах 200 — у нас было и больше 200 в период пиковой заболеваемости в октябре — никак не связано с возможностями лабораторий. Это связано непосредственно с уровнем заболеваемости, распространенности, - отметила она.

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