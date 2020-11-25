Сергей Цивилев прокомментировал просьбу вузов остаться на дистанционном обучении. Фото: Пресс-служба КемГУ

Губернатор Кузбасса прокомментировал просьбу вузов остаться на дистанционном обучении. Об этом ранее просили ректоры нескольких учебных заведений.

Глава региона принял участие в передаче одного их федеральных телеканалов, где прокомментировал просьбу оставить студентов на удаленном обучении. Ранее письмо с обращением продлить дистанционный режим до 6 февраля в адрес главного санитарного врача области направлял председатель Совета ректоров и глава КемГУ Александр Просеков.

По словам губернатора, каждое учебное заведение принимает решение самостоятельно. Фото: кадр телеэфира

- Так как вузы принадлежат Министерству науки и высшей школы, мы предложили им самостоятельно принять решение, какой использовать сценарий обучения - очный или заочный, - прокомментировал ситуацию Сергей Цивилев в эфире канала «Россия 24». - Каждый вуз принимает решение самостоятельно. Они достигли уже высокого уровня организации заочного обучения. Поэтому это их выбор, они лучше понимают ситуацию с пандемией в конкретном университете. Поэтому мы поддерживаем их выбор.

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