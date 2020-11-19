Кузбасские вузы попросили продлить дистанционный режим обучения

Кузбасские вузы попросили Роспотребнадзор региона продлить режим дистанционного обучения. От их имени выступил ректор Кемеровского госуниверситета, Председатель совета ректоров вузов Александр Просеков.

Надзорное ведомство попросили оставить студентов и преподавателей на удаленке до 6 февраля включительно. Напомним, что в КемГУ они должны приступить к занятиям уже 23 ноября.

В официальном ответе Роспотребнадзора говориться, что с начала учебного года в 610 образовательных организациях Кузбасса зарегистрировано 1862 случая заболевания коронавирусом, в том числе 192 – в вузах. Из них заболевание выявлено у 52 преподавателей, 106 студентов и 54 прочих работников. Удельный вес данной группы в общей структуре заболевших составил 10,3 процента.

«Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции среди студентов и преподавателей в высших учебных организациях Кемеровской области – Кузбасса, в настоящее время, считаем нецелесообразным переход полностью всех вузов на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - говорится в ответе на обращение.