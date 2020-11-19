В Кузбассе продлили ограничительные меры для работодателей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До 29 ноября в Кузбассе продлен ограничительный режим работы организаций.
Так, не менее 30 процентов сотрудников должны быть переведены на дистанционный режим работы. Работодатели должны по возможности свести к минимуму очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Кроме того, дистанционно должны работать сотрудники, достигшие 65 лет и те, у кого имеются заболевания со значимыми факторами риска.
При этом имеется и ряд исключений. Так, ограничительные меры не относятся к следующим организациям и предприятиям:
- с непрерывным циклом работы;
- организациям нефтегазового сектора;
- легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности;
- угледобывающей и перерабатывающей отрасли;
- строительной отрасли;
- пищевой и перерабатывающей промышленности;
- сельского хозяйства;
- транспортным организациям;
- организациям ЖКХ;
- медицинским и аптечным организациям;
- организациям, осуществляющим предоставление государственных и муниципальных услуг.
- Руководители организаций несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.