В Кузбассе продлили ограничительные меры для работодателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 29 ноября в Кузбассе продлен ограничительный режим работы организаций.

Так, не менее 30 процентов сотрудников должны быть переведены на дистанционный режим работы. Работодатели должны по возможности свести к минимуму очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Кроме того, дистанционно должны работать сотрудники, достигшие 65 лет и те, у кого имеются заболевания со значимыми факторами риска.

При этом имеется и ряд исключений. Так, ограничительные меры не относятся к следующим организациям и предприятиям:

- с непрерывным циклом работы;

- организациям нефтегазового сектора;

- легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности;

- угледобывающей и перерабатывающей отрасли;

- строительной отрасли;

- пищевой и перерабатывающей промышленности;

- сельского хозяйства;

- транспортным организациям;

- организациям ЖКХ;

- медицинским и аптечным организациям;

- организациям, осуществляющим предоставление государственных и муниципальных услуг.

- Руководители организаций несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.