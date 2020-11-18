Студентка-медик рассказала о доставке лекарств кузбассовцам. ФОТО: кадр видео оперативного штаба

Одна из студенток Кемеровского областного медицинского колледжа рассказала о том, почему она участвует в волонтерском движении.

Студентка 4-го курса Кемеровского областного медицинского колледжа Зауреш Кадымаева рассказала, что во время внеплановой практики она участвует в волонтерском движении. Ее задача - разнести лекарства людям, которые сами не могут выйти и получить их в поликлинике. Девушка считает, что ее работа очень важна.

- Я учусь специально для того, чтобы помогать людям. Мы оказываем эту помощь абсолютно бесплатно всем людям, любым слоям населения: как пенсионерам, так и просто рабочим людям, которые просто не могут выйти в данный момент, - отметила Зауреш Кадымаева.

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