43 кузбасских медика получили награды за работу в красной зоне. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Торжественный прием в честь медицинских работников, работающих в «красных зонах» больниц, прошел в администрации правительства Кузбасса. 43 человека получили почетные грамоты и благодарности президента России, а также областные награды.

Награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм получили 43 медика, которые работали в «красных зонах» больниц.

- Вы находитесь на передовой борьбы с новой инфекцией, которая представляет угрозу для жителей всего мира. И вы достойно справляетесь с этим испытанием, зачастую рискуя собственными жизнями и здоровьем. От всех жителей Кузбасса и лично от себя благодарю вас за нелегкий, самоотверженный труд, вы - наши герои, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном награждении.

10 терапевтов, инфекционистов, пульмонологов, неврологов, фельдшеров скорой помощи были награждены почетной грамотой президента Российской Федерации. Еще 10 работающих в «красных зонах» специалистов - медсестры, дезинфекторы, инфекционисты, фельдшеры - отмечены благодарностью президента России.

Также медработникам были вручены областные награды: медаль «За служение Кузбассу» и нагрудный знак «Почетный работник здравоохранения Кузбасса». 21 сотрудник больниц и станций скорой медицинской помощи был награжден медалями «За веру и добро».