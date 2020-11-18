Восьмой ребенок родился в ковидарии в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Областной больницы имени Беляева.

Появление на свет ребенка в областной больнице имени Беляева в Кемерове можно назвать необычным. Мальчик стал восьмым малышом, рожденным в ковидном госпитале.

- О своем рождении сегодня провозгласил Данил! Вес малыша - 3450 граммов, рост - 57 см, - сообщает пресс-служба больницы на своей странице в Инстаграме.

Обычное для другого времени рождение младенца сегодня привлекает внимание потому, что ранее врачи диагностировали у будущей мамы коронавирус. А значит, последние недели беременности и роды проходили под особым контролем. Отметим, что Данил - восьмой ребенок, рожденный с начала пандемии в ковидном госпитале. После рождения ребенок будет изолирован от мамы до тех пор, пока у женщины не подтвердится отсутствие коронавируса.