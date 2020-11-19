Кузбассовцам рассказали об опасности антибиотиков при коронавирусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Кузбассовцам рассказали об опасности приема антибиотиков при коронавирусе. Памятку опубликовал оперативный штаб региона.

Прежде всего специалисты отмечают, что нельзя принимать антибиотики без назначения врача. При коронавирусе они не помогут. Поражение легких при коронавирусной инфекции не лечится антибиотиками. Более того: прием препаратов без назначения врача приводит к утяжелению течения заболевания.

- Антибиотики могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта, почек и печени, вызвать аллергию, - сказали в оперштабе. - В следующий раз препараты могут вообще не сработать.