Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева в связи с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК

В четверг, 19 ноября, опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в связи с коронавирусом. В документе пересмотрен ряд действующих ограничительных мер.

Так, с 23 ноября при условии соблюдения всех противоэпидемических требований возобновляется обучение у учащихся 6-11-х классов, а также обучение в организациях допобразования группами до 10 человек и организациях профобразования, кроме тех, что расположены в Беловском, Прокопьевском и Новокузнецком городских округах, а также в Кемерове. В них до 29 ноября учебный процесс должен быть организован с применением технологий электронного и дистанционного обучения.

Также до 29 ноября работодатели должны будут сохранить удаленный режим работы для не менее чем 30 процентов сотрудников и всех работников от 65 лет и старше.

Предприятия общественного питания будут закрыты с 23.00 до 6.00 (за исключением сервисов доставки еды, кафе при автозаправках и пунктов питания на автовокзалах, железнодорожных станциях и в аэропортах). Физкультурные и спортивные мероприятия по-прежнему будут проходить без зрителей.