В Кузбассе ограничили работу кафе и ресторанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе приостановили работу пунктов общественного питания. Правда, ограничения коснулись не всех.

Оперативный штаб Кузбасса сообщает о том, что в регионе до 29 ноября будут действовать ограничения по работе пунктов общественного питания. С 23.00 до 6.00 они должны быть закрыты.

При этом будут действовать и исключения. Так, круглосуточно могут продолжать работать службы доставки еды, кафе при автозаправках. Также не ограничивается время работы для пунктов питания на автовокзалах, железнодорожных станциях и в аэропортах.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничения из-за коронавируса. Так, на удаленном режиме должны находиться не менее 30 процентов сотрудников и все граждане в возрасте от 65 лет и старше.

- Руководители организаций несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.