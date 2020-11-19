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Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса

По привычному расписанию дети начнут заниматься уже со следующей недели
Мария КОЛОСОВА
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Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса

Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса. Уже со следующей недели все дети будут заниматься по привычному расписанию.

В четверг, 19 ноября, опубликовано распоряжение губернатора Сергея Цивилева о снятии отдельных ограничительных мер в период пандемии коронавируса. Согласно документу, с понедельника, 23 ноября, все общеобразовательные школы смогут работать в штатном режиме при условии соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований. Это значит, что к 1-5-м классам, которые уже посещают занятия, присоединятся и учащиеся 6-11-х классов.

Также частично возобновляется деятельность техникумов, училищ и колледжей. В частности, до 29 ноября продлен формат дистанционного обучения в профессиональных образовательных организациях Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Белова. Студенты техникумов и колледжей в других муниципалитетах вновь смогут посещать лекции.

Кроме того, могут снова приступить к занятиям организации дополнительного образования - группами по 10 человек.

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