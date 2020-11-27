Три женщины и два мужчины с коронавирусом умерли в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще пять кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. Самому пожилому из них было 94 года.

Оперативный штаб Кузбасса сообщил новые данные по числу умерших от коронавируса жителей региона. За минувшие сутки не стало еще пяти человек, у которых ранее диагностировали ковид. Теперь общее число случаев летального исхода достигло 364 человек.

Мужчина 1957 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1948 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1936 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1955 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1926 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за сутки число заболевших увеличилось на 177 человек и достигло 20 425. Из них 16 707 человек уже выздоровели и выписаны из больниц - о последних 159 случаях стало известно утром 27 ноября. Медицинскую помощь получают 3354 пациента с диагнозом COVID-19, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся еще 12 182 человека.