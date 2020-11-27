Кемерово лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 27 ноября, Кемерово лидирует по числу новых заболевших коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб Кузбасса.

Как сообщает оперативный штаб, больше всего новых заболевших за минувшие сутки выявили в областном центре. На утро 27 ноября в Кемерове коронавирус подтвердился у 46 человек. Общее число заболевших - 4100.

В Новокузнецке за сутки выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусом. В Новокузнецком муниципальном районе - три новых заболевших. Общее число с начала пандемии - 4346 и 259 соответственно.

В Белове число заболевших увеличилось на 19 человек и достигло 1226 с начала пандемии.

В Междуреченске COVID-19 диагностировали еще у 14 горожан. Общее число заболевших - 2120.

На 12 человек выросло число пациентов с коронавирусом в Осинниках. С начала пандемии здесь заболели 656 человек.

В Ижморском районе - восемь новых заболевших ковидом, а в Мысках и Беловском районе - по семь.

В Калтане коронавирус подтвердился у пятерых пациентов, в Топкинском муниципальном округе - у четырех.

По три новых заболевших - в Анжеро-Судженске, Киселевске и Ленинске Кузнецком.

По два новых заболевших в Прокопьевске и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. А в Березовском за минувшие сутки выявлен один новый случай заболевания.