Кто чаще всего болеет коронавирусом в Кузбассе. ФОТО: кадр видео Минздрава Кузбасса.

Во время брифинга, который проходил 26 ноября в Кузбассе, специалисты Роспотребнадзора ответили на вопрос, кто чаще всего болеет коронавирусом.

Маргарита Новоселова, начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора, отвечая на вопрос, кто чаще всего болеет коронавирусом, привела актуальные данные.

- У нас есть такая статистика. Она совпадает со статистикой других субъектов. Количество заболевших женщин составляет 60 процентов, мужчин, вовлеченных в эпидемический процесс, - 40 процентов. Такое соотношение наблюдается во всех возрастных группах. - сообщила Маргарита Новоселова.

Еще один вопрос касался стабилизации стуации с коронавирусом и выходом на плато. Начальник отдела заметила, что в Кузбассе на протяжении последней недели регистрируется коэффициент распространения менее единицы, а это говорит о том, что эпидситуация стабилизировалась и постепенно становится более благополучным.

- Как только мы увидим эту тенденцию на протяжении двух недель, это связано с длительным инкубационным периодом заболевания, то мы сможет говорить, что мы вышли на то самое плато, — добавила Новоселова.

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