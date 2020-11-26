Роспотребнадзор прокомментировал связь выхода детей в школы с числом заболевших коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

На вопрос, выросло ли число случаев заболевания коронавирусом после того, как учащиеся начальных классов вышли на занятия, ответили в Роспотребнадзоре.

26 ноября, во время брифинга, проходившего в кузбасском министерстве здравоохранения, начальник отдела эпиднадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, как изменилось число заболевших коронавирусом после выхода школьников на занятия. Маргарита Новоселова отметила, что возобновление занятий у младших школьников никак не отразилось на числе новых заболевших. Тем не менее за минувшую неделю были отмечены новые случаи COVID-19 в кузбасских школах.

- Всего выявлено 52 случая: 19 - среди учителей, 29 - среди учащихся, четыре - это сотрудники школ, не связанные с образовательной деятельностью, - подвела итог Маргарита Новоселова. - Однако так как ранее школьники находились на дистанционном обучении, эти случаи не были связаны с проводимым учебным процессом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто чаще всего болеет коронавирусом в Кузбассе

Во время брифинга, который проходил 26 ноября в Кузбассе, специалисты Роспотребнадзора ответили на вопрос, кто чаще всего болеет коронавирусом. (подробности)

Стало известно, когда решится судьба новогодних корпоративов в Кузбассе

Стало известно, когда в Кузбассе будут решать судьбу новогодних корпоративов с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил представитель регионального Роспотребнадзора. (подробности)

Почти 70 процентов новых случаев коронавиурса в Кузбассе пришлись на три города

Из заболевших коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, почти 70 процентов пришлось на три кузбасских города. Об этом сообщает оперативный штаб. (подробности)

Трое мужчин с коронавирусом умерли в Кузбассе, самому молодому 23 года

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе. Самому молодому умершему за минувшие сутки было всего 23 года. (подробности)

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса. За несколько дней до этого появилась информация, что инфекция в Сибири видоизменилась. (подробности)