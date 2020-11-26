Почти 70 процентов новых случаев коронавируса в Кузбассе пришлись на три города

Почти 70 процентов новых случаев коронавиурса в Кузбассе пришлись на три города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из заболевших коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, почти 70 процентов пришлось на три кузбасских города. Об этом сообщает оперативный штаб.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 50, Кемерово - 41, Прокопьевск - 29, Ленинск-Кузнецкий - 12, Междуреченск - девять, Белово - семь, Киселевск и Новокузнецкий район - по шесть, Юрга - три, Калтан и Тайга - по два, Полысаево, Беловский и Таштагольский районы, Гурьевский, Кемеровский, Яйский и Яшкинский муниципальные округа - по одному.

Таким образом, общее число заболевших достигло 20 248 человек. Также за прошедшие сутки выздоровели 143 пациента, а за все время уже 16 548. Трое человек скончались, число летальных случаев достигло 359.

- Всего в регионе медицинскую помощь получает 3341 пациент с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе.- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 034 человека.

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