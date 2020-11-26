Стало известно, когда решится судьба новогодних корпоративов в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, когда в Кузбассе будут решать судьбу новогодних корпоративов с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил представитель регионального Роспотребнадзора.

В четверг, 26 ноября, в Кузбассе прошел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Одним из вопросов, заданных экспертам, стала судьба новогодних корпоративов и детских праздников. В частности, спрашивалось, планируется ли их запретить, как, например, сделали в Омске.

Как сообщила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова, в соседнем регионе ситуация сложнее, чем в Кузбассе.

- Массовые мероприятия всегда приводят к подъему заболеваемости - неважно, коронавирусная инфекция или нет. Есть риски и возникновения кишечной инфекции, и подъема заболеваемости ОРВИ, - отметила она. - Но будет ли вводиться запрет на проведение новогодних мероприятий, будем решать по ситуации. Это будет где-то в середине декабря. Мы вводим запрет буквально за день-за два, анализируя ситуацию и видя отрицательную тенденцию.

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