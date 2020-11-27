Пожилых кузбассовцев с пневмонией будут обязательно госпитализировать. ФОТО: кадр видео оперштаба

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник, рассказывая о текущей эпидобстановке в регионе, сообщил о решении обязательно госпитализировать всех заболевших пневмонией людей старше 75 лет.

Все пациенты старше 75 лет, у которых выявлена пневмония, подлежат обязательной госпитализации в течение некоторого времени. На этой неделе правительство Кузбасса приняло решение госпитализировать также пациентов в возрасте от 65 лет, у которых есть такое сопутствующее заболевание, как сахарный диабет.

- Наша задача в этих условиях, безусловно, прежде всего предотвратить заражение и сохранить жизни нашему старшему поколению. Для этого сегодня принят ряд мер, - добавил Алексей Цигельник. - Так, продолжается выдача больничных листов людям старше 65 лет. Эта мера продлена в очередной раз на две недели и будет продлеваться дальше до тех пор, пока сохраняется риск.

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