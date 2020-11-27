Лекарства на 15 тысяч рублей больным коронавирусом выдают бесплатно в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сколько стоит пакет лекарств для лечения коронавируса? Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник.

Алексей Цигельник, подводя итоги уходящей недели, отметил, что в регионе продолжается бесплатная выдача лекарств тем пациентам с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении. При этом замубернатора сообщил, что ситуация с лекарственным обеспечением пошагово нормализуется.

- Сегодня на одного пациента приходится пакет лекарств, который может варьироваться от 2 до 15 тысяч рублей, - рассказал Алексей Цигельник. - В соответствии с этой пропорцией мы выдаем лекарства медицинским нашим организациям, и они будут доводиться до пациентов. Сегодня уже 2 тысячи человек эти лекарства получили.

Главной задачей на сегодняшний день Алексей Цигельник назвал обеспечение бесперебойной выдачи препаратов в январе. Для этого, по словам замгубернатора, уже ведутся закупки. Кроме того, Алексей Цигельник добавил, что все медицинские организации будут работать в праздничные дни в нормальном режиме на неотложную помощь.

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