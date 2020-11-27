Изменились условия работы пунктов проката на горнолыжных курортах Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому с 27 ноября меняется порядок работы пунктов проката горнолыжного инвентаря на горнолыжных курортах. Так, если ранее можно было взять напрокат только лыжи или сноуборды, а любой «мягкий» и прочий инвентарь туристам нужно было вести с собой.

Теперь же разрешена выдача и прочего инвентаря. Однако это возможно лишь при условии его дезинфекции после каждого использования.

Так, с 27 ноября разрешена выдача следующего инвентаря:

- шлемы;

- горнолыжные маски;

- горнолыжные очки;

- горные лыжи;

- сноуборды;

- горнолыжные ботинки и ботинки для сноуборда;

- палки.

Напомним, также 27 ноября было продлено действие режима повышенной готовности. Руководителям предприятий рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников там, где это позволяют условия труда. Кроме того, спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей, а среди предприятий питания с 23.00 до 06.00 могут работать лишь те, которые занимаются доставкой, работают на вынос ил работают при вокзалах, аэропортах и на автодорожных трассах.

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