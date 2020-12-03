В Кузбассе ограничат выдачу лицензий на добычу россыпного золота. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе ограничат выдачу лицензий на добычу россыпного золота. Это связано с тем, что загрязняются реки и их притоки.

В четверг, 3 декабря, губернатор Сергей Цивилев выступил с ежегодным посланием к жителям региона, на котором в том числе затронул и вопросы экологии. По словам главы региона, в этом году минприроды и экологии Кузбасса совместно с Южно-Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора проведена работа по выявлению и пресечению нарушений при проведении работ по золотодобыче на притоках реки Кия на территории Тисульского района, а также на территории Таштагольского и Гурьевского районов.

- Деятельность трех предприятий была приостановлена по решению суда, - сообщил губернатор .- С целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду правительство Кузбасса обратилось к министру природных ресурсов и экологии России с просьбой ограничить предоставление лицензий на россыпное золото в Кузбассе.

Он напомнил, что с февраля этого года Роснедрами не принимаются заявки на предоставление лицензий на россыпное золото в Кузбассе по заявительному принципу.

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