Режим «черного неба» в Кузбассе продлили на несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе еще на несколько дней продлен режим «черного неба». Ситуация с экологией в крупных городах пока не улучшается.

По сообщению министерства природных ресурсов и экологии региона, в трех городах области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Речь идет о Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске

-Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 18.00 22 ноября до 18.00 7 ноября, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала о том, чем дышали жители этих городов в ноябре. Также на ситуацию уже отреагировал и попытался объяснить заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии.

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