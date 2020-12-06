Названы причины ДТП с тремя заживо сгоревшими на трассе в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Специалисты назвали предварительные причины ДТП с тремя заживо сгоревшими в Кузбассе. Страшная авария произошла на трассе в Кемеровском районе.

Сотрудники полиции назвали причины дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на кузбасской трассе в субботу, 5 декабря. Около часа дня здесь столкнулись два автомобиля – легковушка и грузовик.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz C 200 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. В результате столкновения легковая машина загорелась, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

После того, как огонь удалось ликвидировать, в машине обнаружили тела трех человек. В настоящее время специалисты устанавливают все причины и обстоятельства, приведшие к трагедии в Кемеровском районе.

Отметим также, что в полиции Кузбасса порекомендовали водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

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