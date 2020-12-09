Следком начал проверку по факту взрыва котла в частном доме в Кемерове Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва котла в частном жилом доме в Кемерове. С ожогами в больницу попали четыре человека, в том числе, трехлетняя девочка.

Во вторник, 8 декабря, в одну из больниц областного центра поступили четыре человека с ожогами и различными травмами – 52-летний мужчина, 22- и 45-летняя женщины, также трехлетняя девочка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

-Предварительно установлено, что в ночное время в частном жилом доме произошел разрыв отопительного котла, возник пожар, травмированы жильцы дома, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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