В Кемерове эвакуировали студентов крупного вуза. Фото: "Регион 42"/ vk.com

В Кемерове экстренно эвакуировали студентов крупного вуза. Прервать занятия пришлось днем во вторник, 15 декабря.

В Кемерове днем во вторник эвакуировали студентов Кузбасского государственного технического университета. Фотографиями с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы происходящего.

Как оказалось, в одном из корпусов был обнаружен подозрительный предмет, а именно - бесхозная сумка.

Студентов и преподавателей срочно вывели из здания. На месте работали оперативные службы.

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