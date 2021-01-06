В ночь на Рождество в Кузбассе будет очень холодно: такой прогноза дают синоптики на 7 января, когда православные христиане будут встречать один из главных праздников.По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 7 января, ожидается от -24 до -29 градусов, местами же столбики термометров опустятся до -35. В Кемерове, согласно прогнозам, похолодает до -25…-27 градусов.День 7 января будет солнечным, однако на небо то и дело будут набегать облака. Существенных осадков не ожидается, однако местами возможны дым, дымка и изморозь.В этот день воздух прогреется до -18…-23 градусов на всей территории Кузбасса. При этом местами будет теплее – до -12…-17, а в Кемерове – от 18 до 20 градусов мороза. Скорость восточного ветра не превысит 2-7 метров в секунду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Рождество из-за коронавируса в храмах Кузбасса совершат по несколько богослужений7 января православные христиане Кузбасса будут праздновать Рождество Христово. О том, как это будет происходить в условиях коронавируса, рассказали в Кемеровской епархии. (подробности)Погода на Рождество 2021 в Кузбассе: тепло и пасмурноСиноптики рассказали, какой будет погода на Рождество 2021 Кузбассе. Сильные морозы должны отступить. (подробности)