Неблагоприятные метеоусловия в течение еще нескольких дней будут актуальны для Кузбасса. Поэтому режим черного неба продлен еще на несколько дней.Так, в Кемерове режим неблагоприятных метеоусловий продлен еще на день – до шести часов вечера 7 января. В течение всего этого времени предприятиям рекомендовано снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Жителям же города рекомендуют сократить время прогулок на улице и отказаться от занятий спортом вне помещений.А вот в Новокузнецке и Прокопьевске режим неблагоприятных метеоусловий продлится до шести часов вечера 9 января.Отметим, что во всех трех городах режим неблагоприятных метеоусловий действует со 2 января из-за установившейся безветренной и морозной погоды, которая способствует накоплению вредных веществ в атмосфере.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Кемерове продлили режим черного небаВ Кемерове продлили объявленный ранее режим черного неба. Причиной стала морозная и безветренная погода. (подробности)Режим черного неба объявили в трех кузбасских городахСразу в трех кузбасских городах со 2 января объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это связано с низкими температурами и безветрием. (подробности)