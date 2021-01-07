7 января весь православный мир встречал главный праздник зимы – Рождество. В Кузбассе в этот день во многих храмах совершалось по несколько праздничных богослужений, чтобы все желающие могли помолиться в этот день.- Событие Рождества Христова, помогает нам увидеть смысл происходящего в истории, лучше сознавать предназначение Церкви, одновременно учит нас верить, надеется и любить. Вот почему Рождество Христово есть торжество мира, праздник провозглашения любви как высочайшей ценности. Примем это Божественное послание в свои сердца и будем служить делу спасения рода человеческого, - с такими словами обратился глава Кузбасской митрополии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх к кузбассовцам.В 2021 году празднование Рождества проходило в непривычном формате: из-за пандемии коронавируса храмы не могли вместить всех желающих, и для того, чтобы прихожане могли помолиться в этот светлый день, проводилось по несколько служб. Во всех случаях требовалось соблюдение противоэпидемических мер: ношение масок и соблюдение социальной дистанции.Теплые слова поздравлений сказал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев- Этот праздник напоминает нам об истинных ценностях — любви, милосердии и сострадании. Он дает нам возможность задуматься о том, насколько важно дарить радость окружающим, относиться друг к другу с пониманием и терпением, - сказал он в своем поздравлении. - Уважаемые кузбассовцы! От всей души поздравляю вас с Рождеством! Пусть оно принесет в дома покой и согласие, озарит светом хорошие начинания, объединит нас в стремлении к добру. Желаю здоровья, процветания и счастья вам и всем вашим близким!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с одним из главных праздников - Рождеством. (подробности)На Рождество из-за коронавируса в храмах Кузбасса совершат по несколько богослужений7 января православные христиане Кузбасса будут праздновать Рождество Христово. О том, как это будет происходить в условиях коронавируса, рассказали в Кемеровской епархии. (подробности)