Утром 11 января в Кемерове под колеса автомобиля попал пешеход. О состоянии пешехода, а также обстоятельствах ДТП сообщили в отделе пропаганду областной Госавтоинспекции.Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал один из жителей Кемерова, произошло 11 января около девяти часов утра. По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной.- В это же время по дороге двигался автомобиль Kia Rio, - прокомментировали в отделе пропаганды кемеровской Госавтоинспекции. – Водитель иномарки совершил наезд на пешехода. Позже у мужчины диагностировали многочисленные травмы, среди которых закрытый перелом ребер. Черепно-мозговая травма и другие.В настоящее время ведется административное расследование, по результатам которого будет принято решение.Сотрудники ГИБДД города Кемерово напоминают автомобилистам и пешеходам Кузбасса о необходимости неукоснительно следовать правила дорожного движения. Так, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными на пешеходных переходах. Пешеходам же, прежде, чем ступить на проезжую часть, независимо от сигнала светофора, необходимо убедиться в безопасности и в том, что все водители остановили свои машины и пропускают пешеходов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Появилось видео со сбитым пешеходом возле остановки в КемеровеПоявилось видео, на котором очевидцы запечатлели последствия дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе в Кемерове. (подробности) Рано утром возле остановки в Кемерове сбили человекаРано утром 11 января в Кемерове на одном из перекрестков сбили пешехода. (подробности)