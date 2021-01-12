Сильные морозы идет в Кузбасс – об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Морозы, которые пришли в регион, не зря называют иссиня-черными: отрицательные температурные аномалии на прогностических картах закрашивают именно этим цветом.- Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет, - цитирует Романа Вильфанда ТАСС.Кроме юга Западной Сибири, где находится Кузбасс, «посинеют» Урал, Поволжье, центральная часть России и Северо-Запад. При этом средняя температура может быть ниже нормы на 7-10 градусов. По словам метеоролога, такие сильные холода наблюдались пять лет назад. Морозы продержатся до 21 января, а самыми холодными обещают быть пятница и суббота, 15 и 16 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:К концу недели в Кузбассе похолодает до -37 градусов В Кузбассе к концу рабочей недели похолодает до -37 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра. (подробности)Какой будет погода в 2021 году в КузбассеСиноптики дали прогноз погоды на 2021 год. О повторении аномальной весенней и летней жары и зимней стужи рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. (подробности)