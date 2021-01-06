Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год. О повторении аномальной весенней и летней жары и зимней стужи рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Прошедший 2020 год был рекордно теплым на всей территории области – в том числе и в Кузбассе. В некоторые месяцы были зафиксированы рекордно высокие температуры, а апрель по теплу больше напоминал май. Не меньше сюрпризов преподнесла и зима: в декабре температура воздуха опускалась ниже -50 градусов! Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, стоит ли ждать кузбассовцам повторения жары и стужи в 2021 году.- 2020 год был рекордно теплым повсеместно, за исключением Северо-Кавказского федерального округа. Это удивительно, и крайне маловероятная ситуация, чтобы в последующем повторилось нечто подобное на территории всей огромной страны, - цитирует слова Романа Вильфанда Радио «КП».При этом представитель Гидрометцентра отметил, что уже сейчас температура в Западной Сибири, где в это время традиционно крепкие морозы, ниже нормы на 15-20 градусов. в ближайшие дни в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях температура воздуха может опускаться до -35 градусов. А вот о повторении такого же мороза будущей зимой говорить пока рано: все прогнозы пока только предварительные.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Редчайший за 130 лет температурный рекорд зафиксирован в КузбассеСамым теплым за всю историю метеонаблюдений оказался 2020 года в России. Кузбасс не стал исключением: и весна, и лето, и осень были аномально жаркими. (подробности)Клубника зацвела в середине мая в КузбассеЖаркий апрель, когда раньше обычного на три недели зацвела черемухой. Жаркий май с вовсю цветущими яблонями, сиренью и даже клубникой на дачах. Что же происходит с погодой? (подробности)Когда закончится лето в КузбассеВ этом году лето было долгим и жарким. Да и начало сентября выдалось теплым. Сколько же еще продержится тепло в регионе и когда закончится лето? (подробности)Аномальная жара придет в Кузбасс в июлеВ ближайшие дни в Кузбассе будет жарко и очень жарко – такой прогноз погоды на первую декаду июля дали в Кемеровском гидрометцентре. (подробности)Бабье лето не спешит покидать КузбассБабье лето, которое пришло в Кузбасс, пока не стремится его покидать. Теплыми, по прогнозами синоптиков Кемеровского гидрометцентра, будут как предстоящие выходные, так и начало следующей недели. (подробности)Экстремальные морозы продержатся в Кузбассе до конца годаВ Кузбасс идут экстремальные морозы, причем задержатся они в регионе до самого конца 2020 года (подробности)Из-за аномальных морозов в Кузбассе пострадали 73 человекаВсего за три дня 73 кузбассовца получили холодовые травмы. В больницы попали 36 человек с обморожениями. Причиной холодовых травм стали морозы, когда температура в регионе опускалась почти до -50 градусов. (подробности)Синоптики: Кузбасс установил рекорд по аномальным морозамСиноптики Гидрометцентра России сообщили, что Кузбасс установил рекорд по аномальным морозам. (подробности)